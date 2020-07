'학교폭력 의혹' 에이프릴 이나은 측 "사실무근…법적 조치할 예정"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 그룹 에이프릴 멤버 이나은이 학교폭력 가해자라는 주장이 제기된 가운데 소속사 측이 입장을 밝혔다.

소속사 DSP미디어 측은 23일 복수의 매체를 통해 "이나은 루머는 전혀 사실무근"이라며 "DSP미디어에는 관련 자료를 모두 수집해 강력히 법적 조치할 예정"이라고 했다.

앞서 22일 한 온라인 커뮤니티에는 '이나은 초등학교 동창이다'라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글에는 이나은의 초등학교 동창이라고 주장하는 누리꾼 A씨가 과거 이나은에게 괴롭힘을 당했다고 폭로하는 내용이 담겼다.

A씨는 "초등학생 때 당한 일 때문에 제가 당시 울고 난리를 많이 쳤다"며 "그래서 엄마가 이나은이 TV에 나오면 지금도 치를 떤다"고 했다.

A씨는 이나은과 다른 친구 B씨까지 셋이서 친하게 지내던 중 어느 날부터 따돌림을 당했다고 설명했다. A씨는 의도적으로 본인을 무안하게 만들고 A씨를 배척하는 등의 방법으로 따돌림을 당했다고 주장했다.

그는 "어느 날부터 이나은이 학원에서 다른 친구와 귓속말을 주고받으며 나를 위아래로 훑었다"며 "소심한 성격이라 이유를 물어보지 못하고 혼자 의기소침하게 있었다"고 밝혔다.

A씨에 따르면 이나은은 비하 발언을 일삼기도 했다. 그는 "장애인 같다. 돼지 같다. 그만 좀 먹어라" 등의 발언을 했다고 주장했다.

그러면서 "지금까지 밝히지 못한 이유는 내가 추정되는 것이 싫어서였다"며 "사과를 원한다. 이나은 얼굴을 볼 때마다 과거 기억이 떠오른다"고 말했다.

이어 "쉽게 한 말일 수도 있지만, 그때 나는 큰 상처를 받았다. 네가 그랬다는 것을 잊지 말았으면 좋겠다"고 사과를 요구했다.

