우리자산신탁, 서울대입구역 대도아파트 재건축정비사업 수주

[아시아경제 오주연 기자] 우리금융그룹의 종합부동산금융 계열사인 우리자산신탁이 23일 서울대입구역 대도아파트 재건축정비사업조합과 재건축정비사업 진행을 위한 신탁계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 서울특별시 관악구 봉천동 37-83번지 위치한 대도아파트를 재건축하는 사업이다. 준공 후 43년이 지난 아파트 40세대가 재건축을 통해 70세대의 신축아파트로 탈바꿈하게 된다.

우리자산신탁은 2019년 11월 시행된 정부의 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법'에 따라 차입형토지신탁방식을 적용해 소규모재건축정비사업으로 진행할 계획이다.

재건축조합은 지난해 6월 건축심의를 통과했으며, 12월에는 ㈜디에이건설(구 동아토건, 시공능력평가순위 171위)을 시공사로 선정했고, 연내 이주를 시작해 2022년 8월 준공을 목표로 하고 있다.

준공 후 동 물건은 지하 1층~지상 11층 총 70세대 규모의 새 아파트로 거듭날 예정이며, 조합원 40세대를 제외한 나머지 30세대는 일반에 분양한다.

지하철 2호선 서울대입구역 도보 5분과 숭실대입구역 15분 이내에 있는 더블역세권에 위치하고 인근에 봉천초등학교, 봉천중학교 등 교육시설이 풍부하며, 봉천 중앙시장, 중부시장 등 생활편의 시설도 좋은 입지조건을 갖추고 있다.

우리자산신탁 관계자는 "우리금융그룹 편입 후 두번째로 수주한 재건축사업이며 사업진행 속도가 빠르고, 도심 재건축사업으로 수익성이 좋다"면서 "금융그룹 계열사로서 높아진 신용도를 바탕으로 사업포트폴리오 다각화를 추진하고 도심지 재생 사업에 있어서도 선도적인 역할을 하겠다"고 전했다.

