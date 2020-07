[현대차 컨콜]"2Q 美점유율 5%로 전년비 상승…질적 판매 지속"

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 23일 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "미국 시장 점유율이 팰리세이드와 베뉴 등 신차효과로 전년대비 0.6%포인트 상승한 5%를 기록했다"며 "질적 판매를 지속하고 있다"고 말했다.

올해 2분기 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2020.07.23 00:00 장중(20분지연) close 의 북미 권역 판매 대수는 21만5000대로 전년대비 37.3% 감소했다.

