대구 30대 남성, 맨홀에 빠져 숨진 채 발견

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 대구에서 한 30대 남성이 깊이 1m 맨홀에 빠져 숨진 채 발견됐다.

23일 달서경찰서와 소방본부에 따르면 이날 오전 4시20분께 달서구 본동 본리네거리 도로변에서 이모(35)씨가 맨홀에 빠진 것을 지나가는 시민이 발견해 경찰에 신고했다.

당시 사각형 모양의 맨홀 뚜껑은 열려 있었고, 이모씨는 맨홀 안에서 쓰러져 있었다.

경찰은 주변 폐회로텔레비전(CCTV) 영상을 분석한 결과 현재까지 범죄 혐의점이 없다고 밝혔다.

다만 맨홀 뚜껑은 처음부터 열려 있지 않았던 것으로 조사됐다.

경찰은 이씨가 맨홀에 떨어진 자신의 물건을 꺼내려 뚜껑을 열고 주우려다 빠져 사고를 당한 것으로 보고 있다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

