[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 23일부터 63일간 일정으로 한울원전 1호기(가압경수로형·95만㎾급)의 제23차 계획예방정비에 착수했다고 밝혔다.

한울원전 1호기는 정비 기간 중 원자력안전법에 따른 법정검사, 연료교체, 발전설비 점검 및 정비 등 작업을 수행하게 된다. 정비에 따른 발전정지 예정 기한은 두달 가량이지만, 작업 과정 속에 크게 늘어날 수도 있다.

지난 88년 9월부터 상업운전을 시작한 한울원전 1호기는 지난 2018년 8월29일 제22차 계획예방정비에 들어가면서 정비 기간을 82일로 당초 공고했다. 하지만 실제로는 6개월여 만인 지난 2019년 3월2일에야 발전이 재개된 바 있다.

