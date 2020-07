유튜버 주언규 "월 수입 180만원에서 100배 늘어... 돈 되는 것 다한다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 83만 구독자를 보유하고 있는 재테크 유튜브 채널 '신사임당' 운영자 주언규 씨가 5년 만에 수입이 100배 늘었다고 밝혔다.

22일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 주언규 씨가 출연했다.

이날 방송에서 그는 "월급 180만원을 받는 직장인에서 5년 만에 100배 수입을 이뤄냈다"라고 운을 뗐다.

조세호는 "그럼 월수입이 1억8000만원 인가"라고 물었고, 주언규는 "100배가 될 때도 있고 넘을 때도 있다"라고 답했다.

이어 그는 "유튜브 외에도 돈 되는 건 다 하고 있다"라며 "부동산 임대와 주식 투자, 온라인 쇼핑몰 등도 운영하고 있다"라고 덧붙였다.

과거 경제방송 PD로 재직했다는 그는 "PD의 꿈을 갖고 입사했는데 거기에 꿈이 없었다. 월요일에 출근해서 수요일에 퇴근할 때도 있었다"라며 "그렇게 일하고 보니까 급여가 적었다. 그 당시 기본급 180만원을 받았는데 하루 12시간을 일했다. 경제 방송을 하다보니까 1000억, 2000억, 1조를 얘기하는데 나와보면 주머니에 5000원이 있더라"라고 회상했다.

그러면서 "욕도 많이 먹고 자존감도 많이 무너졌다. 열심히 안 한 것도 아니었다. 최선을 다했는데 인정받지 못했다. '난 여기서 버틸 수 있는 사람이 아니구나'라고 생각했다"라며 "회사 밖에서 돈을 벌기 좋은 사람은 나 같은 사람을 말하는 거다. 회사의 중심에 있지 않아 성과를 내기 어려운 사람"이라고 설명했다.

그는 부업으로 시작한 사업에 대해 언급하면서 "렌탈 스튜디오 사업을 했다. 그런데 월 400만원씩 적자가 났다. 사업 시작하는 데 8000만원이 필요한데 지인이랑 4000만원씩 모아서 한거다"라며 "그런데 200만원씩 적자가 나니까 싸움이 났다. 콘텐츠 광고를 SNS에 하니까 적자에서 흑자로 돌아섰다"라고 회상했다.

이어 "전에는 영업하는 방식에서 인터넷 홍보 방식으로 바꾼거다. 동업자가 혼자 하라고 가고 혼자 빚을 내서 시작했다. 월 천만원까지 올라오면서 다니던 회사를 퇴사했다"라고 말했다.

끝으로 그는 최근 생활에 대해 "변하지 않으려고 노력한다. 아내와도 그런 얘기를 했다"라며 "모아둔 부는 한 순간이라 당장 내일 사라질 수도 있다"라고 전했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr