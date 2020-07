[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 전효성이 청순한 미모를 과시했다.

전효성은 22일 자신의 인스타그램 계정에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 전효성은 자연스러운 웨이브 헤어, 체크무늬 셋업슈트 등으로 스타일링한 모습이었다.

전효성은 대기실 거울 앞에서 포즈를 취하며 도회적인 매력을 발산하고 있었다.

사진을 접한 누리꾼들은 "사진만 봐도 예쁨", "비율 천재횻디", "웃는 모습 귀엽다" 등의 댓글을 남겼다.

한편, 전효성은 지난 17일 에세이 '나도 내가 처음이라'를 출간해 작가로 데뷔했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr