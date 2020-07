[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 지코가 병역 의무를 이행하기 위해 오는 30일 훈련소에 입소한다.

지코는 훈련소에서 4주간 기초 군사 훈련을 받은 뒤 사회복무요원으로 복무하게 된다.

이로써 지코는 블락비 멤버 태일, 비범, 유권에 이어 팀 내 네 번째로 군에 입대하게 되는 것이다.

한편, 랩 실력은 물론 프로듀싱 능력까지 갖춘 지코는 2011년 블락비 싱글 'Do U Wanna B?'로 데뷔한 이후 블락비와 솔로 활동을 병행하며 많은 사랑을 받았다.

이후 지코는 2018년 블락비 소속사와 계약을 끝내고 KOZ엔터테인먼트를 세웠다.

최근에는 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 그룹 싹쓰리 '다시 여기 바닷가' 작사에도 참여했다.

현재 지코는 엠넷 'I-LAND' 멘토로 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr