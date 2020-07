코레일, '2020년 안전리더 워크숍' 개최

[아시아경제 이춘희 기자] 한국철도공사(코레일)는 21일 화상회의 형식으로 ‘2020년 안전리더 워크숍’을 열었다고 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산방지를 위해 본사와 소속기관 영상회의실에서 비대면(언택트) 방식으로 진행된 이번 워크숍에는 손병석 사장을 비롯한 경영진과 전국 소속장·현장 실무자 등 약 150명이 참석했다.

코레일은 워크숍 참석자를 안전 실무자, 관리자, 경영진 등 3개 그룹으로 구분해 주요 안전 현안을 공유하는 한편 산업재해 예방과 사고·장애 개선 방안에 대해 장시간에 걸쳐 논의했다. 특히 데이터 분석을 기반으로 최근 발생한 안전사고 현황을 심도 있게 분석하고 ▲주요 직무재해 및 발주공사 산업재해 방지 대책 ▲차량 정비품질 향상 방안 ▲선로작업자 안전 확보 방안 등에 대한 분야별 의견을 수렴했다.

코레일은 워크숍을 통해 도출된 개선안과 아이디어가 현장에 반영될 수 있도록 방법을 찾고, 선제적 예방 중심의 안전 활동을 강화할 계획이다.

손병석 코레일 사장은 "안전에 대한 투자, 제도 마련과 더불어 현장에서의 사람 중심 안전문화 정착이 중요하다"며 "앞으로 국민 기대에 부응하는 안전한 철도로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하자"고 당부했다.

