경기교육청 '코로나19 긴급대응담당' 한시 운영한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 코로나19 상황 장기화에 따라 오는 23일부터 '코로나19 긴급대응담당'(팀)을 운영한다.

경기교육청은 교육 행정직 5급, 6급, 7급 각 1명과 간호직 7급 2명을 포함해 총 5명으로 코로나19 긴급대응담당을 꾸리고 내년 6월30일까지 한시 운영하기로 했다고 21일 밝혔다.

코로나19 긴급대응담당은 학생건강과 안에 별도 팀으로 운영된다.

경기교육청은 국내 코로나19 감염병 위기 경보가 지난 2월 '경계'에서 '심각'으로 상향되면서 학생건강과 학생보건담당 중심으로 현재까지 지역사고수습본부를 운영해왔다. 하지만 코로나19 상황이 확산되고 있어 이를 전문적으로 관리하는 담당 팀이 필요하다고 보고 신설을 결정했다.

경기교육청 관계자는 "이번 별도 팀 구성으로 학생건강과 전반 업무를 정상화하고, 감염병 재난 상황을 효율적으로 관리ㆍ대응할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr