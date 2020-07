[아시아경제 금보령 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,600 전일대비 60 등락률 -1.64% 거래량 708,777 전일가 3,660 2020.07.21 14:02 장중(20분지연) close 는 기능성 화장품 제조 및 판매 업체 어헤즈의 주식 5100주를 15억3000만원에 취득한다고 21일 공시했다.

주식 취득 후 아이엘사이언스의 어헤즈 지분비율은 51%다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr