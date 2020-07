[아시아경제 금보령 기자] 메디프론 메디프론 065650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,110 전일대비 410 등락률 +11.08% 거래량 1,326,980 전일가 3,700 2020.07.21 13:18 장중(20분지연) close 은 뇌 내 베타아밀로이드 축적 여부 확인에 도움을 주는 체외진단 의료기기 'QPLEXTM Alz plus assay'에 대해 식품의약품안전처로부터 품목 허가 승인을 받았다고 21일 공시했다.

메디프론 측은 "뇌 내 아밀로이드를 확인하기 위해서는 PET라는 고가의 영상장비를 사용하거나 요추천자를 통한 뇌척수액 검사가 주로 사용돼 왔는데 두 방법은 고비용과 부작용 우려 등의 문제가 제기돼 왔다"며 "메디프론과 퀀타매트릭스가 공동개발한 QPLEX™ Alz plus assay 의료기기는 간단하게 소량의 혈액만을 뽑아서 검사하면 되고, PET 대비 상당히 저렴하여 가격 경쟁력이 뛰어날 것으로 기대한다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr