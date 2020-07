[아시아경제 온라인이슈팀] 레드벨벳 조이가 패션 매거진 '싱글즈' 화보로 새로운 매력을 뽐냈다.

21일 싱글즈는 8월호 표지 모델이 된 조이의 화보 3장을 공개했다. 밝은 노란색의 브릿지가 돋보이는 헤어 스타일을 한 조이는 민소매 상의와 목걸이를 착용한 우아한 무드의 사진, 흰 시스루 드레스를 입은 사진, 짙은 색의 편한 의상을 입은 사진에서 각기 다른 느낌을 선보이고 있다.

레드벨벳 조이의 화보는 '싱글즈' 8월호와 모바일 사이트에서 만나볼 수 있다.

[사진=싱글즈 제공]

