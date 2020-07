[속보]7월 1~20일 수출 12.8% 감소…246억달러

속보[아시아경제 김보경 기자] 21일 관세청이 발표한 이번 달 1~20일 수출입현황에 따르면 우리 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소한 246억 달러를 기록했다.

수출 품목별로 보면 선박(48.1%), 컴퓨터 주변기기(56.9%) 등은 증가한 반면, 반도체(-1.7%), 승용차(-14.0%), 석유제품(-41.6%) 등은 감소했다.

