[아시아경제 부애리 기자] 올해 상반기 네이버를 통한 결제금액이 역대 최고인 12조5000억원에 달했다.

앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·와이즈리테일은 21일 한국인이 올해 상반기 네이버에서 결제한 금액을 표본 조사한 결과를 이같이 밝혔다.

특히 지난 6월의 네이버 결제금액은 월기준 역대 최대인 2조3600억원을 기록했다.

네이버의 결제금액은 개인 소비자가 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 소액결제로 '네이버 페이'(네이버 스마트스토어, 콘텐츠, 기타 온·오프라인 네이버페이)사용과 충전을 위해 결제한 금액을 의미한다.

올해 상반기 네이버 결제금액 중 '네이버 스마트스토어'만의 결제금액은 경쟁사인 쿠팡의 올해 상반기 결제 추정금액 9조9000억원, 이베이코리아의 8조7000억원에 이어 국내 e커머스 3위권으로 추정됐다.

