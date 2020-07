와이팜, 공모가 1만1000원…"공모 희망가 상단"

[아시아경제 유현석 기자] 5G 이동통신 단말기용 전력증폭기 모듈 제조사 와이팜은 지난 16일부터 17일까지 기관 투자자를 대상으로 수요 예측을 진행한 결과 1만1000원으로 공모가를 최종 결정했다고 20일 밝혔다.

이번 수요 예측에는 총 898곳에 달하는 기관투자자가 참여해 407.01대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 밴드가격 9700~1만1000원 중 상단인 11,000원으로 결정돼 총 공모 금액은 817억 원으로 확정됐다. 특히 수요예측 참여기관 898곳 중 93.9%에 달하는 843곳의 기관이 밴드 상위 75%~상단초과의 가격을 제시했다.

2006년 12월 무선통신용 고효율 전력증폭기 제조 및 연구를 목적으로 설립된 와이팜은 무선통신 기기 송신단의 주요 부품인 RF 프론트엔드 모듈(RFFEM)의 개발 및 제조, 판매하고 있다.

2016년 이후 와이팜 전력증폭기 탑재 스마트폰이 지속적으로 늘며 2019년 매출액 기준으로 최근 3년간 매출액 연평균 성장률은 84.5%를 기록했다. 와이팜의 2019년도 실적은 매출액 1254억 원, 영업이익 120억원, 당기순이익 113억 원으로 전년 대비 매출액 94%, 영업이익 144%, 당기순이익 249%가 증가했다.

와이팜은 코스닥 시장 상장을 대외신인도 제고와 5G 시장에서 제품과 기술 경쟁력을 강화한다. 또 RF 프론트엔드 모듈 송신단 부품의 모든 분류 제품 라인업을 확보한 와이팜은 이번 IPO 공모금으로 시장점유율을 끌어올리기 위한 적용 제품군을 확장할 예정이다.

유대규 와이팜 대표는 “와이팜에 보내주신 기관투자자 여러분의 수요예측 참여에 감사드린다”며 “설립 이후 꾸준히 성장해온 와이팜은 상장을 통해 RF 부품 분야 확고한 글로벌 탑 티어 기업으로 도약하겠다”며 상장후 청사진을 밝혔다.

한편, 와이팜은 오는 7월 21일~22일 청약을 거쳐, 31일 코스닥 증권 시장에 상장할 예정이다. 상장 후 시가

총액은 공모가 기준 4,086억 원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr