한화손보, 소비자중심경영 인증 7회 연속 획득

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험은 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영하는 '소비자중심경영(CCM)' 인증을 7회 연속 획득했다고 20일 밝혔다.

한화손보는 2012년 고객중심경영을 선포, 금융소비자를 위한 소비자보호 시스템 구축 등 관련 사업을 선도적으로 실시해왔다는 평가를 받았다.

2013년부터 대표이사 직속 소비자보호 독립조직을 신설하고 상품전문가를 배치했으며, 전사적 CCM 문화 정착을 위해 부서마다 CCM실천리더를 임명하고 임직원 평가에 소비자 보호관련 지표를 반영해왔다.

아울러 업계 최초 자동차보험 특화앱 '스마트 차도리' 출시, AI수리비 자동견적 특허 출연 등 비대면 서비스를 개발, 디지털 서비스를 선제적으로 제공하기 위해 노력하고 있다.

한화손보 관계자는 "고객의 눈높이에 맞는 서비스 개발은 물론 민원감축과 사전예방을 지속적으로 실천해 나가고자 한다"고 말했다.

