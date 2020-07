배민 "서빙로봇, 매장 특성따라 골라 쓰세요"

서빙로봇 '딜리플레이트' 신규 라인업 2종 추가

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 11월 자율주행형 서빙로봇 렌탈 프로그램을 선보인 배달의민족이 신규 로봇 2종을 추가하며 라인업 강화에 나섰다.

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 기존 단일 모델로 운영하던 서빙로봇 렌탈 프로그램에 신규 로봇 2종을 추가, 총 3개 기종으로 확대 운영한다고 20일 밝혔다. 이번에 추가한 신규 로봇은 설치 환경에 제약이 적고 적재 규모가 큰 프리미엄 모델 '딜리플레이트L01'과 카페나 소규모 식당 서빙에 용이한 '딜리플레이트K01'이다.

딜리플레이트L01은 LG전자가 개발하고, 배달의민족이 일반 식당에 공급할 수 있도록 맞춤 제작한 신규 서빙로봇이다. 기존 서빙로봇에 비해 자율주행 수준이 뛰어나 매장 내 로봇 주행에 필요한 별도 설치물이 필요 없고 고도의 센서 설계로 속도 조절 및 장애물 회피 기능이 우수하다는 평가를 받았다. 로봇 몸체에 총 4개의 트레이가 설치돼 한 번에 십여개가 넘는 반찬들과 4인 기준의 식사를 무리 없이 서빙할 수 있다. 배터리 자동 충전 기능도 탑재돼 매장 운영 중 로봇의 배터리 충전 여부를 신경 쓸 필요가 없다.

딜리플레이트K01은 음료나 디저트를 판매하는 카페나 반찬 수가 적거나 단일 메뉴를 판매하는 소규모 식당에 특화된 서빙로봇이다. 한 번에 실어 나를 수 있는 메뉴 수는 적지만, 테이블 간격이 좁은 곳에서도 원활하게 서빙할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 이 로봇도 자동 충전 기능을 지원한다.

우아한형제들의 딜리플레이트 렌탈 프로그램에는 로봇 대여부터 정기 관리, 영업배상책임보험 등이 포함돼 있다. 특히 도입 전에 사업장에 꼭 맞는 로봇 솔루션 컨설팅을 제공하고 로봇 설치 후에는 수시로 관리해준다. 우아한형제들은 이번 신규 라인업 출시를 기념해 8월 말까지 렌탈 프로그램에 가입하면 3개월 간 렌탈비를 받지 않을 계획이다.

김요섭 우아한형제들 로봇사업실장은 "지난해 11월 국내 최초로 일반 식당에 서빙로봇을 공급하고 책임지는 렌탈 프로그램을 선보인 이후 현재 전국 각지의 총 48곳 식당에서 65대의 딜리플레이트가 서빙을 하고 있다"며 "더욱 많은 식당에서 편리하게 서빙로봇을 활용할 수 있도록 신규 라인업을 지속적으로 추가할 예정이며 연말까지 300대 공급을 목표로 하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr