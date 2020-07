최대 33% 할인 혜택

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 21일부터 23일까지 '위메프데이'를 진행해 식품, 의류 등 다양한 파격 할인 상품을 판매한다고 밝혔다.

먼저 '슈퍼위메프데이' 코너는 최근 인기를 끌고 있는 상품을 추천한다. 22일에는 돼지고기 기획전을 통해 한돈 생삼겹살 600g을 900원에 판매한다.

또 '타임딜'은 매일 10번 오픈해 3개씩 총 90개를 특가에 판매한다. 쿠폰 할인 혜택도 있다. 최대 5% 상품 쿠폰, 최대 13% 장바구니 쿠폰, 최대 15% 차이 쿠폰을 중복으로 적용하면 최대 33%까지 할인 받을 수 있다.

행사 기간 22개 브랜드관도 운영한다. 특히 유한킴벌리, 아모레퍼시픽, 오뚜기, LG전자는 베스트브랜드로 참여해 주요 인기 상품을 할인된 가격에 판매한다.

