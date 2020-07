잘나가는 테라 '급제동' 걸리나…하이트진로 '위장계열사 조사' 전전긍긍

9년간 총수일가 계열사 5곳 숨긴 하이트진로

고의 누락 여부가 관건…공정위, 檢고발 검토

[아시아경제 이선애 기자] 하이트진로가 박문덕 회장 친척이 지분을 보유한 계열사를 9년간 신고하지 않은 혐의로 공정거래위원회 조사를 받고 있는 것과 관련 '단순 실수'라는 입장을 밝혔다.

20일 하이트진로 관계자는 "조사 중인 사안이라 구체적인 내용을 확인해주기는 어렵지만 조사에 성실히 임하고 있다"면서 "다만 해당 회사들은 동일인이나 직계 존비속이 지분을 전혀 보유하지 않고 독립경영을 하는 회사로, 신고를 고의로 누락한 것은 아니다"면서 고의성은 없었다는 입장을 분명히하며 단순 실수임을 강조했다.

공정위는 최근 공시대상기업집단(준재벌) 신고 및 자료 제출 의무를 위반한 혐의로 하이트진로를 현장 조사했다. 자산 5조원 이상인 공시대상기업집단인 하이트진로는 동일인(총수)인 박 회장과 그의 특수관계인(친척 6촌·인척 4촌 이내)이 소유한 회사를 매년 공정위에 신고해야 한다.

하이트진로는 2010년 공시대상기업집단으로 지정됐지만, 지난해에야 송정, 연암, 대우컴바인, 대우패키지, 대우화학 등 다섯 회사를 추가로 신고했다. 이 회사들은 박문덕 회장의 조카·사촌 등이 지분을 100% 가지고 있거나 대주주인 회사다. 페트(PET)병이나 병에 붙이는 라벨, 포장지 등을 제조하는 회사들로, 하이트진로와 내부거래가 상당해 일감몰아주기 의혹도 제기되고 있다.

공정위는 9년 동안 하이트진로가 이 회사들을 의도적으로 신고하지 않았다고 보고 조사를 진행중이다. 5개 회사 매출을 보면 최고 93%가 내부거래여서 실수로 누락한 걸로 보기는 어렵다는 것. 공정위는 거래 내역 등의 조사 결과를 토대로 총수인 박 회장 검찰 고발 조치까지 검토중이다.

한편 하이트진로가 보유한 소주·맥주 브랜드 이미지 타격은 불가피할 것으로 보인다. 특히 국내 맥주 시장에서 빠르게 시장점유율을 높여가는 맥주 '테라'와 소주 '진로이즈백' 성장에 제동이 걸릴 수 있다는 우려도 나온다. 일부 소비자들 사이에서는 양심없은 기업의 제품은 불매해야 한다는 소리까지 흘러나오고 있다. 업계에서도 국내 대표 주류 대기업이 저지른 '단순 실수'라고 보기는 어렵다는 시각이 짙다.

