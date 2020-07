광진구, 백일상·돌상 무료 대여

광진구 육아종합지원센터 홈페이지 또는 장난감도서관 방문 접수... 만 6세 이하 영유아 가정 대상 ‘안전카시트 대여사업’ 추가접수 진행

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달부터 백일과 돌을 맞은 영아 가정에 ‘백일상·돌상 무상 대여 서비스’를 제공한다.

올해 처음 시행된 이번 사업은 자녀의 백일상과 돌상을 직접 준비하는 가정이 늘어남에 따라 가정에 부담을 덜어주고 아이 키우기 좋은 환경을 조성하려고 마련됐다.

대여물품은 백일상 2세트, 돌상 3세트로 현수막과 병풍, 테이블보, 아기의자, 꽃장식 및 각종 장식 소품으로 구성돼 있으며, 돌상에는 판사봉, 청진기 등 돌잡이 물품도 함께 제공된다.

이용대상은 광진구에 거주하는 영아 가정으로, 대여를 원하는 가정은 백일·돌잔치가 있는 주 월요일까지 선착순으로 신청, 이용 후 그 다음 주 월요일까지 반납하면 된다.

이용료는 무료(보증금 1만원)이며 대여신청은 광진구 육아종합지원센터 홈페이지 또는 장난감도서관(구의1동 주민센터 2층, 광나루로36길 56)으로 방문 접수하면 된다.

대여신청을 완료한 가정은 신분증을 지참하여 장난감도서관에서 수령하면 되고, 향후 코로나19 상황이 진정되면 동별 이동식 장난감 도서관에서도 수령 가능하다.

또 대여자가 물품을 반납하면 세탁과 소독을 철저히 진행해 안심하고 이용할 수 있다.

이와 함께 구는 만 6세 미만의 영유아 가정을 대상으로 ‘안전카시트 대여 사업’을 운영하고 있다.

현재 새로 구입한 카시트와 기증받은 카시트 중 남은 수량에 대해 장난감도서관에서 선착순으로 추가 대여신청을 받고 있으며 방문접수만 가능하다.

대여기간은 종류에 따라 1개월 또는 10개월이다.

안전카시트는 지난해 60대를 시작으로 이달 바구니형 등 신규 카시트 20대를 추가, 총 80대를 활용 중이다.

아울러 가정에서 사용한 카시트를 기증하려는 구민은 언제든 장난감도서관에 기증해 나눔을 실천할 수 있다.

백일상·돌상 및 안전카시트 대여 관련 기타 자세한 사항은 광진구육아종합지원센터 장난감도서관 또는 광진구청 가정복지과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “백일상·돌상, 안전카시트 대여사업과 같이 소소하지만 주민들이 체감할 수 있는 정책들을 발굴, 점차 확대해나가려 한다”며 ”육아에 대한 경제적 비용 부담을 줄이고 아이 키우기 좋은 광진을 만들어 나가겠다”고 말했다.

