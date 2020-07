정형돈, '뭉쳐야 찬다' 불참한 이유는?

[아시아경제 김정호 기자] MC 정형돈이 결혼식 사회로 '뭉쳐야 찬다'에 불참했다.

19일 오후 방송된 JTBC '뭉쳐야 찬다'(이하 '뭉찬')에서는 어쩌다FC와 상암 DMC의 대결이 공개됐다.

이날 김성주와 함께 해설로 김용만이 나섰다. 김용만은 자리에 선풍기와 각종 간식이 있는 것을 보고 "여기 좋네"라고 말했다.

아울러 그는 "정형돈을 대신하게 됐다"라며 "개인적인 결혼식 사회로 자리를 비우게 됐다"라고 설명했다.

옆에 있던 김성주는 "정말 오래전 약속이라고 했다"라고 부연 설명을 했다.

앞서 이형택, 김동현, 모태범은 뭉찬 새 집행부로 임명됐다. 이에 대해 김성주는 "새 집행부를 향한 민원 사항이 쇄도하고 있다. 불만 사항도 폭주하는 중이다"라며 "부주장과 총무의 위임이 담합을 통해서 논공행상을 벌인다더라"라고 밝혀 주변에 웃음을 안겼다.

이어 그는 "본인이 당선될 거라고 기대했던 한 분이 주도해서 항의를 이어가고 있다"라고 전하며 허재를 쳐다봤다. 이를 본 허재는 "낙선을 처음 해봤다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 안정환은 "허재 형이 낙선 이후 눈물을 보였다는 후문이 들리고 있다"라고 털어놨다. 나아가 김용만은 "새로운 집행부가 꾸려지고 첫 훈련 아니냐. 집행부도 결석하는데 전원 출석하길 바라느냐라는 항의가 빗발치고 있다"라고 덧붙였다.

한편, 뭉쳐야 찬다는 매주 일요일 오후 9시에 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr