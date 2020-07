'인기가요' 블랙핑크 1위 '10관왕'...여자친구 컴백, 조승연 굿바이

사진=SBS '인기가요' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 19일 방송된 SBS '인기가요'에서 블랙핑크의 'How You Like That'이 1위를 차지했다.

이날 '인기가요' 1위 후보로는 블랙핑크 'How You Like That', 지코의 'Summer Hate', 아이린&슬기의 'Monster'가 올랐다. 최종 집계 결과 총점 8929로 블랙핑크가 1위 트로피를 안으며, 음악방송 10관왕이 되었다.

또한 여자친구와 자이언트핑크, 언더나인, 티오오의 컴백 무대도 펼쳐졌다. 여자친구는 'Apple'을, 정세운은 'Say yes'를 선보였다. 그런가하면 자이언트핑크는 'Burn Out'과 언더나인은 'Bad Guy' 무대로 프로그램을 더욱 풍성하게 만들었다.

1위 후보였던 블랙핑크와 아이린&슬기는 각각 노련하고 세련미 넘치는 퍼포먼스와 개성 가득한 비주얼로 상반적인 매력을 뽐냈다.

'파랗게'로 몇 주간 솔로 활동을 펼쳤던 WOODZ(조승연)는 7월 셋째 주 '인기가요'를 마지막으로 팬들에게 아쉬운 굿바이를 고했다.

그 외 이날 방송에서는 골든차일드, DONGKIZ I:KAN, 디원스, 베리베리, 3YE(써드아이), SF9, AB6IX, 위클리, 이진혁, XRO(제로) 등이 출연했다.

SBS 음악 프로그램 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 50분에 방송된다.

강혜수 객원기자





