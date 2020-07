영등포청과시장 고객쉼터 개관

시장상인과 주민, 방문객 위한 쉼터 신축 16일 개관식 개최...지역특색 반영한 지상 4층 규모의 지역 커뮤니티 공간으로 조성

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 지난 16일 영등포청과시장을 방문하는 고객이 잠시 휴식을 취하고, 상인들의 원활한 시장 운영을 돕기 위해 마련된 영등포청과시장 고객쉼터의 개관식을 가졌다.

이 날 개관식에는 채현일 영등포구청장을 비롯한 구의원, 상인과 지역주민 40명 내외의 인원이 참석, 고객쉼터 준공을 기념하며 영등포청과시장을 시작으로 지역 내 전통시장 활성화를 향한 의지를 다졌다.

영등포청과시장 고객쉼터는 지난 2017년 중소벤처기업부의 시설현대화 사업 선정을 시작으로 2018년 당산동1가 157번지 부지 매입, 지난해 7월 착공, 마침내 올 3월 준공이 마무리됐다.

지난 4월에는 영등포청과시장 상인회와 고객쉼터 시설 운영 및 관리 전반에 대해 관리위탁계약을 체결하기도 했다.

1984년 문을 연 영등포청과시장은 영등포 대표 청과물 시장으로 자리매김해왔다. 청과시장 주변으로 주거가 밀집돼 있으며, 인근에는 타임스퀘어, 신세계백화점 등 대형쇼핑매장도 위치해 있어 지역 내 유동인구가 높은 장소로 손꼽힌다.

구는 이런 지리적 특색을 고려, 시장 방문객 뿐 아니라 지역 주민을 위한 편의시설과 커뮤니티 공간이 포함된 지상4층 규모의 고객쉼터를 조성하게 되었다고 설명했다.

또 구는 시설을 이용할 상인과 지역주민의 제안과 의견을 반영하기 위해 상인회, 지역주민과 지속적으로 소통해왔으며, 대화와 타협을 통해 이뤄낸 성과라고 덧붙였다.

고객쉼터의 연면적은 195.35㎡에 달하며, 총 17억1700만원의 사업비가 투입됐다.

층별 세부용도로는 ▲1층은 고객쉼터로 상인과 고객 모두에게 편안하고 쾌적한 휴식공간을 제공 ▲2층은 상인회 사무실로 시장 관리 및 안내 제공 ▲3층은 상인과 인근주민을 위한 교육, 회의 공간 ▲4층은 옥상정원으로 꾸려져 방문객과 상인 모두가 함께 누릴 수 있는 열린공간으로 조성됐다.

또 이번 개관식에는 한국전력공사 남서울본부의 도서기증 전달식도 함께 치러졌다. 한국전력공사에서 기증받은 100여권의 도서는 1층 휴게공간에 비치되어, 책을 읽고 소통하는 주민들의 사랑방 역할을 할 것으로 기대된다.

개관식에 참석한 한 상인은 “그 동안 시장 상인을 위한 편의공간 마련을 요청해왔는데, 상인만이 아닌 고객과 지역주민이 함께 나누어 이용할 수 있는 소통공간이 생겨 뿌듯하고도 기쁘다”는 소감을 전했다.

아울러 구는 지난 6월 영등포청과시장 내 도로 위 가설물과 불법건축물에 대한 철거를 마쳤고, 7월1일부터 ‘보행친화거리 조성사업’ 공사를 추진중에 있다. 향후 청과시장 일대의 보·차도 정비와 아케이드 설치 등 상인과 지역 주민을 위한 환경개선과 시설현대화 사업을 지속적으로 추진해나갈 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “영등포청과시장 고객쉼터는 전통시장 활성화를 위해 지역주민, 상인, 구과 끊임없이 소통하며 고심해온 결실”이라며 “고객쉼터 개관으로 사람들이 찾아오는 명소로서 지역경제 활성화에 기여하길 바란다”고 전했다.

