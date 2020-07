'놀면 뭐하니' 싹쓰리 재킷+뮤직비디오 촬영...90년대 감성 완벽 소환(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 18일 오후 MBC '놀면 뭐하니'에서는 싹쓰리 멤버 이효리, 유재석, 비가 데뷔 앨범 재킷과 뮤직비디오 촬영을 하는 모습이 전파를 탔다.

이날 싹쓰리 멤버들은 재킷 앨범 촬영을 위해 LA 사막을 연상케하는 장소로 나섰다. 사진 작가 홍장현 작가는 "조금 더 내려놓고. 조금 무게감 있게 멋을 추구하는 방향으로. 유머보다는 멋"이라고 촬영 컨셉을 밝혔다.

이효리가 "웃음 빼고 멋 가능하냐"고 묻자, 유재석은 "멋 하려면 많이 가리면 돼"라며 얼굴을 가려 이효리에게 웃음을 안겼다. 이를 본 비는 "형 그것 좀 그만하라"며 핀잔을 주면서도, 자신만의 단독컷을 위해 홍작가에게 다가가 "이건 이따 저 혼자 찍어봐도 되냐"고 물어 이효리의 눈총을 받았다.

그럼에도 계속 비는 "이따 혼자 좀 찍어달라"는 요구를 했고, 이에 홍감독은 " 벗으실 용의도 있냐"고 물었고 이효리는 "벗을 용의 너무 많다. 아주 그냥 벗기 전문이다"라고 대신 답했다. 이어 "나도 이따 단독샷 찍어달라"고 이효리가 홍감독에게 말하자, 유재석이 "증명사진 되냐"고 물어 멤버들을 폭소케했다.

웃고 떠들던 멤버들은 각자의 자켓 촬영에 들어가자 멋진 포즈와 강렬한 눈빛으로 홍감독의 오케이 사인을 받았다. 특히 이효리는 90년대 채리나를 연상케하는 더듬이 헤어와 배꼽티로 시선을 사로잡았다.

이효리의 변신에 홍감독은 "이쁘다", "더듬이 딱 좋다"고 감탄하며 카메라 셔터를 눌렀다. 이 모습에 유재석도 "역시 다르긴 다르네"라고 이효리를 추켜세웠다.

이어 비가 셔츠의 단추를 모두 풀어헤친채로 등장하자, 유재석은 "왜 그렇게 풀어헤쳤냐"며 불만을 토로했다. 하지만 비는 "이런 느낌이다"라며 자신감을 드러냈다. 그리고 뭔가 허전하다며 지팡이를 들고 촬영을 시작, 끼를 유감없이 발휘했다.

비의 노출에 처음엔 "멋있다"고 칭찬했던 유재석과 이효리는 "바지 너무 내린 거 아니냐", "재킷 촬영이지 네 화보가 아니잖냐"라는 원성을 샀다. 특히 완전 상의 탈의를 하고 야구모자를 쓴 촬영을 시작하는 비를 보고 유재석은 "아무렇지도 않게... 저렇게 막... 웃통을 이렇게 막 벗어젖히는게... 요즘에 저러 친구들 없어"라고 강조했다.

멤버들의 호응에 잠깐 쑥쓰러워했던 비는 바로 당당한 포즈로 촬영에 임해 황감독을 만족시켰다. 이어지는 싹쓰리 단체샷 촬영에서는 세 멤버가 서로 센터를 차지하려고 엎치락뒤치락 거리기도 했다.

그런가하면 멤버들은 각자의 우정 티셔츠도 제작했다. "잘 그릴 필요 없다"는 이효리의 설명에 세사람은 유일무이한 티셔츠 제작에 돌입했다. 이효리가 비의 티셔츠에 '김태희'라고 쓰자, 비가 피식 웃었다. 그 모습에 이효리가 "싫어?"라고 묻고, 비는 "아니 너무 좋아서"라고 답해 훈훈함을 자아냈다.

또한 이날 싹쓰리의 뮤직비디오 제작 과정도 공개됐다. 방탄뮤직비디오 전담 감독으로 유명한 룸펜스가 뮤직비디오 연출에 나섰다. 멤버들은 뮤직비디오 예산이 부족하자 PPL을 위해 과자를 열심히 먹기도 했다. 본격 뮤직비디오 촬영이 시작되고 비가 꾸러기 표정을 짓자 유재석은 "꼴보기 싫다"면서도 자신의 몫을 다했다.

한편 유재석은 박토벤을 만나 '엉겹결에 신곡으로 '두리쥬와'를 받았다. 몇소절 불러본 유재석은 "생각보다 너무 잘한다"는 칭찬을 듣고 "노래가 생각보다 부르기 쉽다. 그만큼 중독성이 있다는 말이다"라고 밝혔다.

마지막으로 싹쓰리 멤버들은 완전체로 뮤직비디오 촬영에 임했다. 화이트 수트로 빼입은 세사람은 90년대풍으로 완벽 변신, 감춰진 끼를 발산하며 무사히 촬영을 마쳤다.

