[아시아경제 임혜선 기자] 일본 인기 배우 미우라 하루마가 18일 숨진 채 발견됐다. 향년 30세.

이날 일본 주요 언론은 미우라는 이날 도쿄도 미나토구 자택에서 의식을 잃은 채 소속사 관계자에게 발견돼 병원으로 이송됐지만 사망했다고 보도했다. 경시청은 현장에서 유서로 추정되는 글이 발견된 점 등을 통해 미우라가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 사망 경위를 조사 중이다.

미우라는 NHK 대하드라마 '여자 성주 나오토라(直虎)', 영화 '영원의 제로', 드라마 고쿠센 등에 출연했다.

