[주간증시 리뷰]5개월 만에 코스피 2200선 회복…"주도주 교체는 없다"

외국인은 삼성전자, 현대차 vs 개인은 네이버, 카카오

지수 2200선 회복하자 'KODEX200선물인버스2X' 매수로 선회

[아시아경제 오주연 기자] 7월2주(13~17일) 코스피는 외국인 및 기관의 매수세에 힘입어 종가 2200선을 회복했다. 코스피가 2200선을 회복한 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 증시가 급락하기 직전인 2월 이후 약 5개월 만이다. 최근 코로나19 백신 기대감과 추가 경기 부양책 등으로 증시가 상승하고 있는 가운데 인터넷, 2차전지, 반도체, 제약·바이오업종은 앞으로도 주도주 역할을 해나갈 것이라는 분석이 나온다.

18일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 13일 종가 기준 2186.06에서 17일 2201.19로 마감했다. 종가 기준 코스피가 2200선을 회복한 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국내 확산세가 본격화했던 2월19일(종가 기준 2210.34) 이후 약 5개월 만의 일이다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 2833억원, 71억원 순매도했고 외국인 3712억원 순매수했다. 외국인이 가장 많이 산 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,400 전일대비 600 등락률 +1.12% 거래량 10,096,174 전일가 53,800 2020.07.17 15:30 장마감 close 로 4980억원어치를 샀다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 7,500 등락률 +6.82% 거래량 4,265,529 전일가 110,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (1445억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 75,700 전일대비 1,200 등락률 +1.61% 거래량 1,266,762 전일가 74,500 2020.07.17 15:30 장마감 close (972억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 1,500 등락률 -1.69% 거래량 170,187 전일가 89,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (420억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,345,000 전일대비 6,000 등락률 +0.45% 거래량 22,386 전일가 1,339,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (392억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 36,800 전일대비 1,500 등락률 +4.25% 거래량 2,720,640 전일가 35,300 2020.07.17 15:30 장마감 close (332억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 115,773 전일가 165,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (260억원) 등을 사들였다. 많이 오른 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 3,000 등락률 +1.10% 거래량 926,932 전일가 273,000 2020.07.17 15:30 장마감 close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 325,000 전일대비 3,000 등락률 +0.93% 거래량 1,268,587 전일가 322,000 2020.07.17 15:30 장마감 close 등은 각각 1190억원, 898억원어치를 순매도하며 차익을 실현했다.

이를 받아낸 것은 개인이다. 개인은 네이버와 카카오를 각각 2692억원, 2517억원어치씩을 사들이며 각각 순매수 1,2위를 기록했다. 대신 삼성전자와 현대차를 5925억원, 2657억원어치 팔아치우며 차익을 실현했다. 이어 순매수 상위 종목에는 SK하이닉스(1668억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 540,426 전일가 523,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (1610억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 84,865 전일가 879,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (803억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 191,000 전일대비 7,500 등락률 +4.09% 거래량 1,109,080 전일가 183,500 2020.07.17 15:30 장마감 close (628억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 1,500 등락률 +0.92% 거래량 126,754 전일가 163,500 2020.07.17 15:30 장마감 close (527억원) 등이 차지했다.

증권가에서는 네이버와 카카오를 비롯한 인터넷, LG화학 등의 2차전지, 반도체, 제약·바이오업종 등이 주도주로 역할할 가능성이 높다고 보고 있는데 개인은 이들이 조정을 거칠 때마다 장바구니에 담고 있는 모양새다.

이경민 대신증권 연구원은 "글로벌 증시의 주도주는 성장주"라면서 "한국 증시의 경우 인터넷, 2차전지, 반도체, 제약·바이오 업종에 대한 비중확대 전략을 유지한다"고 설명했다. 이 연구원은 "주도주는 상승추세에서 상승시 시장을 이끌어가고, 단기 조정시 상대적으로 낙폭이 큰 경향이 뚜렷하다"면서 "상승추세 속에 전개되는 기간·가격조정 국면에서 강세를 보이는 업종·종목이 주도주로 볼 수 없다는 판단"이라고 말했다. 그는 2007년(중국 관련주), 2011년(차화정), 2017년(IT) 상승추세 당시 주도주가 교체되면서 상승세를 이어간 적은 없었다고 분석했다.

한편 개인은 최근 지수 상승 또는 하락에 베팅하는 주기가 일주일 단위로 짧아졌다. 코스피가 2100~2200선 사이에서 등락하자, 일주일 간격으로 인버스와 레버리지에 대한 베팅 강도를 달리하는 모습이다.

6월 마지막주인 지난달 29일부터 이달 3일까지 개인이 가장 많이 사들인 종목은 'KODEX200선물인버스2X'로 일주일간 2107억원어치를 순매수했다. 이 기간 코스피는 2093.48에서 2152.41로 2.81% 상승했을 때였다. 지수가 오르고있기는하지만 다시 하락할 것으로 보고, KODEX 레버리지는 1154억원어치 내다팔았다.

그러다가 7월1주(6~10일)차에 코스피가 2200선을 돌파하자 이번엔 레버리지로 급선회, 이 기간동안은 KODEX 레버리지를 628억원 순매수하고 KODEX200선물인버스2X는 841억원어치 팔아치우며 전주와 상반된 대응에 나섰다. 특히 지수가 하락마감했던 10일 금요일 하루에만 702억원어치를 순매수했는데, 다음 거래일인 13일 월요일 지수가 1% 넘게 반등하면서 KODEX 레버리지는 3.84% 올랐다. 급등한 날 개인은 또다시 인버스를 사모았다.

지난 주 개인은 1629억원어치의 KODEX 레버리지를 팔아치우며 수익을 실현한 반면 KODEX200선물인버스2X를 1364억원어치 사들여 하락 반전에 대비하고 있다.

