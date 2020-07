[드링킷] 여름철 캠핑 필수 아이템 5가지

원래 캠핑은 장비빨 아닌가요?

최근 사람들이 밀집되어 있는 곳을 피하려다 보니 산과 바다, 계곡이 핫플레이스로 새롭게 부상했다. 여름 휴가철이 다가오니 한 번쯤 꿈꿔봤던 캠핑을 실현해 볼 기회가 아닐까? 캠핑 초보자들도 이런 제품 하나쯤은 장만해봐도 좋을 법한 추천템. 기본 중의 기본 아이템인 텐트와 의자, 화로 등은 제외하고 소개해 보겠다.

타프 (그늘막)

사용할 수 있는 공간이 넓은 곳으로 캠핑을 가는 사람들에게 추천하는 제품이다. 자고로 캠핑은 그늘에 앉아 햇빛을 바라보며 여유롭게 쉬는 맛이 아닐까. 적당한 그늘 아래에 의자를 펴고 시원한 바람을 맞으며 여유를 즐겨보자.

◆ TIP

면으로 만들어진 타프는 열 차광력이 높다는 장점이 있지만, 비를 맞을 경우 곰팡이가 필 가능성이 있어 관리가 다소 어려울 수 있다.

모기 퇴치제

여름에 없어서는 안 될 필수품 1순위. 산이나 물 근처에서 캠핑할 경우 특히 모기나 해충들이 쉽게 꼬인다. 요즘에는 모기 유인 기능과 램프 기능까지 겸하고 있는 기능성 제품이 많으니 필요한 기능을 잘 찾아서 골라보자. (모기 향이 강하지 않은 것도 있으니 참고하자)

아이스박스 (쿨러백)

캠핑에 빠질 수 없는 것, 아니 빠져서는 안 되는 것! 바로 꽁꽁 얼린 음료수와 맥주다. 땀을 뻘뻘 흘리며 열심히 텐트를 설치하고 나서 시원한 맥주 한 모금 마셔주는 것. 이것이야말로 무언의 법칙이 아닐까. (사실 캠핑의 진짜 목적은 술 마시는 게 아닐까 싶기도 하지만) 다양한 수납공간은 물론이고, 세련된 디자인까지 겸비한 보냉백은 선택이 아닌 필수품이다.

에어 매트

카라반 캠핑이나, 캠핑 시설이 잘 구비되어 있는 곳에는 예외인 제품이지만, 구매하겠다면 일반 돗자리 식의 매트보다 에어 매트를 추천한다. 땅에 일반 매트를 깔면 낮에는 열기가, 밤에는 냉기가 느껴져서 쉽게 잠들기 어려울지도 모를 테니 말이다.

◆ TIP

별도의 펌프가 필요 없는 자동 충전식 에어 매트도 있다.

휴대용 워터팩

샤워 시설이 마땅치 않은 산속에서 캠핑을 할 때 사용하기 좋은 아이템. 물을 한 번에 담아와 샤워기나 호스 등을 통해 사용할 수 있다. 간단히 손을 씻거나 식기 세척 등을 할 때도 유용하다. 물티슈 등 일회용 제품 사용도 반으로 줄여주는 아이템이니, 자연을 생각한다면 사용해봐도 좋겠다.

▶ 번 외 ) 조명 기능이 있는 블루투스 스피커

캠핑의 분위기를 한껏 살려줄 수 있는 아이템. "노래나 조명은 휴대폰으로 해결하겠어"라는 이들도 있겠지만, 감성을 중요시하는 ‘감성주의자’들에게는 텐트만큼 필수 아이템이다. 적당히 잔잔한 노래에 반짝이는 조명까지 하나로 해결할 수 있다니, 캠핑 저녁 술상에 분위기까지 더 해주는 효자템이 아닐 수 없다.

김태인 에디터 taeinlylife@asiae.co.kr