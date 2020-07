덥고 습한 여름...내 피부 상큼하게 가꿔줄 뷰티템

[아시아경제 조유진 기자] 뜨겁고 습한 날씨와 마스크 착용으로 공들여 한 메이크업이 무너지기 쉬운 때다. 더위에 지쳐 모공이 늘어나고 피지 분비량이 증가한 피부를 상쾌하고 건강하게 가꿔줄 뷰티템들을 살펴보자.

라네즈의 ‘네오 쿠션 매트’는 초경량 커버 파우더를 함유해 잡티, 다크서클, 모공까지 완벽하게 커버해준다. 24시간 무너짐 없는 커버력과 땀과 피지에 강한 스웻프루프 기능성이 적용돼 하루 종일 보송한 메이크업을 유지할 수 있는 것이 특징이다. ‘원터치 스피닝 리필’ 방식을 사용해 손쉽고 간편하게 `돌리기만 하면 리필을 교체할 수 있다.

에스쁘아의 ‘브론즈 페인팅 워터프루프 아이 펜슬’은 부드러운 밀착력으로 출시 이후부터 꾸준한 사랑을 받았던 아이펜슬로 최근 리뉴얼 출시됐다. 도포되자마자 빠르게 픽싱돼 번짐 없이 깊이있고 또렷한 눈매를 24시간 지속시켜 준다. 바오밥 오일, 아르간 오일 성분이 함유돼 눈가에 자극없이 부드럽게 글라이딩되는 것이 특징이다. 총 5가지 컬러로 샤프너가 내장 돼 필요할 때마다 바로 깎아 사용할 수 있다.

달바의 ‘화이트 트러플 리프레쉬 스킨 카밍 세럼’은 무더운 여름철 외부 환경으로 인해 거칠어지고 민감해진 피부를 건강하게 가꾸어주는 쿨링 진정 미스트 세럼이다. 병풀추출물 77% 함유로 자극 받은 피부를 진정시켜주며, 위치하젤추출물과 티트리잎오일 등의 자연추출성분이 외부 환경으로부터 피부를 보호한다. 임상을 통해 피부 온도 감소와 모공 면적 완화 효과를 검증했다.

세포라의 PB 브랜드인 ‘세포라 컬렉션’의 ‘올 오버 솔리드 클렌저’는 자연 유래 성분 98%와 풍부한 식물 추출물로 이루어진 고체 클렌저로, 풍성하고 부드러운 거품이 얼굴과 바디를 깨끗하게 정화해준다. 영양이 풍부하고 마무리감이 상쾌하며 매끄러운 피부로 가꾸어 줍니다. 선인장, 숯, 코코넛 밀크 등 비타민, 미네랄, 필수 지방산, 심지어 항산화 성분까지 풍부하게 함유된 과일과 식물성 추출물을 엄선해 모든 피부 타입과 니즈에 맞게 사용할 수 있다.

