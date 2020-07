무주군, 제24회 무주반딧불축제 ‘취소’

지역 감염 확산 속 지역·주민 안전 고려

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 무주군이 코로나19 예방을 위해 오는 9월 개최 예정이었던 무주반딧불축제를 전면 취소한다고 밝혔다.

16일 군은 박찬주 무주 군의회 의장과 관련 부서 공무원 등 20여 명이 참석한 자리에서 이같이 발표했다.

황인홍 군수는 “7월에만 하루 평균 48명의 확진 환자가 발생 하는 등 코로나19 지역 감염이 심각한 상태”라며 “가을 대유행까지 예고 돼있어 의회와 주민들의 중지를 모아 부득이 축제 취소라는 특단의 결정을 내렸다”라고 말했다.

이어 “반딧불 축제를 찾는 한 해 평균 관광객이 15만 명 정도고 교통의 발달로 전국이 1일 생활권이라는 것까지 생각하면 9일 간의 축제는 충분히 위험 요인이 될 수 있다”며 “코로나19로 침체 일로에 있는 관광과 지역경제를 생각하면 안타깝지만 지금은 코로나19 확산을 막고 군민 여러분과 지역 안전을 확보하는 일이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

박찬주 군의회 의장은 “축제 취소에 대한 아쉬움은 크지만 축제 강행으로 치를 수 있는 희생과 대가를 생각하면 올바른 결정이라고 본다”며 “이를 기회 삼아 다음 축제에 내실을 기하고 군민과 관광객들에게 사랑받는 무주반딧불축제를 만들어갔으면 하는 바람”이라고 전했다.

