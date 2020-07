전주시, 안전하고 신선한 푸드 전 지역 배송

무료배송 및 품목 다양화 추진

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주가 지역에서 생산된 안전하고 신선한 먹거리를 당일 배달하는 ‘전주푸드 배송사업’을 확대 시행한다.

16일 시는 현재 10개 동에서 추진 중인 전주푸드 근거리 배송사업을 전주 전역으로 확대하고 판매하는 식재료를 다양화 하는 등 시민들의 이용 편의를 높일 계획이라고 밝혔다.

전주푸드 배송사업은 전주푸드마켓과 전주푸드 직매장 전주종합경기장점과 송천점을 통해 주문받은 농산물을 매일 2회에 걸쳐 당일 배송하며 지난달부터 서신, 덕진, 진북, 금암1·2, 우아1·2, 호성, 송천1·2동 등 10개 동에 배달해 왔다.

시는 안전한 전주푸드 식재료를 시민 누구나 편리하게 구입할 수 있도록 오는 8월 말부터는 배송인력을 늘려 전주 전 지역까지 확대키로 했다. 또 소비자들의 배송비 부담을 줄이기 위해 구매 금액에 상관없이 무료로 배송할 계획이다.

이와 함께 시민들이 다양한 농산물을 구매할 수 있도록 더욱 다양한 품목을 판매키로 했다. 현재 전주푸드마켓에서는 신선농산물 및 가공식품 60여 종을 구매할 수 있다.

시는 향후 이용객 만족도 조사와 시민 의견수렴 등을 진행해 이용 편의를 향상시키고 사업을 적극 홍보해 이용률을 점차 늘려나갈 방침이다.

또 근거리 배송사업을 확대해 나감으로써 농산물 재고 발생을 줄이고 지역농가의 소득 향상에 기여하는 등 먹거리 선순환체계를 확립할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박용자 농업기술센터 소장은 “코로나19 장기화로 비대면 거래가 증가됨에 따라 근거리 배송사업이 활성화될 수 있을 것으로 기대한다”면서 “전주푸드 농산물이 신선하고 안전하게 가정에 공급될 수 있도록 서비스 향상을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것이다”고 말했다.

