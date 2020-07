브레인콘텐츠 "자회사, 마스크 식약처 품목 허가 승인"

[아시아경제 유현석 기자] 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 614 전일대비 3 등락률 +0.49% 거래량 815,414 전일가 611 2020.07.16 14:52 장중(20분지연) close 의 자회사 마이크로크린이 식품의약품안전처(이하 식약처)에 품목 허가 승인을 모두 완료하고 차주 중 정식 판매에 들어갈 예정이다.

마이크로크린은 자체 개발한 수피아 보건용 마스크(KF80, KF94)와 비말 차단용 마스크(KF-AD)가 시험검사에서 적합판정을 획득하고 식약처에 품목허가 승인을 모두 완료하면서 차주 중 정식 판매에 들어간다고 16일 밝혔다.

회사 관계자는 “수피아 보건용 마스크와 비말 차단용 마스크에 대해 FITI시험연구원과 한국마스크시험원의 시험검사에서 적합판정을 받고 식약처에 품목허가 승인을 모두 완료했다”면서 “수피아 마스크는 핵심원료인 MB필터를 아시아 1위 종합 부직포 업체인 도레이첨단소재로부터 공급받으면서 원료수급의 안정화와 가격경쟁력을 확보했다”고 강조했다. 이어 “무더운 날씨에 수요가 높아진 비말 차단용 마스크를 계열회사인 스와니코코, 메디프론의 풍부한 인프라를 활용해 판매할 예정”이라고 덧붙였다.

그는 “비말 차단용 마스크는 액체 저항성이 뛰어난 정전 SMS원단을 사용해 비말을 차단하면서 2중 구조 원단으로 제작해 가벼우면서도 숨쉬기 편안하다"며 국내산 이어밴드를 사용해 쉽게 끊어지지 않고 장시간 착용해도 귀에 무리가 없는 것이 특징”이라고 전했다.

현재 마이크로크린의 평택공장에는 제조용 마스크 생산장비인 자동 3D마스크머신 10기가 모두 입고되면서 1일 24만장, 월 600만장(1기당 1분 min 40장, 1일 10시간 기준 2만4000장)의 마스크를 생산 할 수 있는 생산능력(CAPA, 캐파)을 갖췄다. 의약외품 GMP 구축 및 ISO9001(2015)도 인증 예정이다.

또 지난 6일에는 덴탈마스크 생산장비가 입고되면서 설비 시운전과 샘플제작을 통해 오는 8월에는 FITI시험연구원에서 시험 결과가 나오는 대로 식약처에 품목 추가 신청을 낼 계획이다. 품목허가 승인이 완료되면 1일 6만장, 월 150만장의 덴탈 마스크 생산이 가능하다.

문종욱 브레인콘텐츠 대표는 “본격적인 생산과 함께 판매가 시작되면 그룹사의 캐시카우 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다”라며 “시장상황과 사업 진행에 따라 증설 여부를 검토 할 예정”이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr