전북문화관광재단, 슬기로운 유튜브 구독 ‘이벤트’

오는 27일 까지 치킨, 스타벅스 기프티콘 등 증정

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북문화관광재단이 유튜브 채널을 활성화하고, 도민과 영상 콘텐츠로 소통하기 위해 ‘슬기로운 유튜브 구독 이벤트’를 실시한다.

17일부터 오는 27일까지 실시하는 본 이벤트는 문화관광재단 유튜브 채널을 구독하고, 업로드된 영상 시청 후 구독을 인증하는 화면과, 주어진 퀴즈의 정답을 댓글로 작성하는 방식으로 재단 페이스북 채널을 통해 진행한다.

당첨 결과는 오는 31일 재단 SNS 채널을 통해 확인 가능하며, 총 34명에게 무작위 추첨을 통해 BHC치킨&콜라 모바일상품권, GS25 모바일상품권, 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 경품으로 지급한다.

김정인 홍보팀장은 “‘슬기로운 유튜브 구독 이벤트’를 통해 도민들이 재단 사업에 더욱 관심을 갖길 바란다”며 “앞으로 새로운 방식의 영상 콘텐츠 제작을 통해 재단의 온라인 접근성을 강화하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr