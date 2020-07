김영주 한국무역협회장과 이동원 코엑스 사장 등 참석자들이 16일 서울 강남구 코엑스 로비에 조성된 친환경 기업정보 전달 디지털 미디어 '엑스페이스(Xpace)' 엣지칼럼을 둘러보고 있다. 엑스페이스는 모바일 화면에 익숙한 청년 세대에 익숙하도록 11미터 높이의 세로형 매체인 빅 브릿지 2개소, 4.5미터 높이의 엣지칼럼 6개소, 난간에 설치된 비릿지 미디어 5개소, 대형 플로어 미디어 1개소, 전시장 입구현판 8개소가 조성되어 운영된다. /김현민 기자 kimhyun81@

