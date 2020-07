티몬, 6·25전사자 유해발굴사업 국민 캠페인 5000명 참여

소셜기부 성과 통해 비대면 유가족 시료 채취 활성화 및 국민 공감대 확산 기대

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)이 국방부유해발굴감식단(이하 국유단)과 '소셜기부'를 진행, 비대면 시료채취를 통한 6·25 전사자 유가족 찾기 활성화와 국민 공감대 확산에 일조했다.

16일 티몬에 따르면 지난달 25일부터 7월 8일까지 2주간 진행된 소셜기부 캠페인에 총 4995명의 고객들이 참여했다. 이 중 사업의 취지를 공감한 700명이 넘는 고객이 본인의 개인 SNS로 캠페인을 공유해 지지를 이끌어냈다. 티몬과 국유단이 협업해 진행한 이번 소셜기부 캠페인은 70주년을 맞은 6·25전쟁의 전사자 가족을 찾기 위해 온라인으로 유전자 시료채취키트를 신청하거나, 해당 캠페인을 널리 알리기 위한 홍보의 목적으로 실시됐다.

소셜기부 참여자 중 유전자 시료채취를 신청한 고객들은 294명이다. 해당 참여자들에게는 국유단에서 7월 중 별도 연락을 통해 유가족 정보를 확인하고 시료채취 키트를 발송할 예정이다. 유가족 유전자 시료 채취에 참여하는 고객들에게는 추가 혜택이 주어진다. 유전자 시료를 제공하는 모든 참여자들에게는 모바일 상품권 1만원을 지급하며, 그 중 본인의 DNA가 국방부에 최초 등록되는 경우에는 10만원 포상금이 지급된다. 또한 채취한 시료로 6·25전사자의 신원이 확인되면 최대 1000만원의 포상금 또한 제공할 예정이다.

이진원 티몬 대표는 "유해발굴사업이 범국민적 캠페인으로 거듭나, 지속적인 국민적 공감대가 형성될 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

