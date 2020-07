충남, 신재생에너지 보급사업…‘정부 그린뉴딜’에 동참

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 신재생에너지 보급사업 추진으로 정부의 그린 뉴딜정책에 보조를 맞춘다.

도는 내년 국비(129억원)를 포함한 총예산 264억원을 투입해 신재생에너지 보급사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

앞서 정부는 그린 뉴딜정책의 일환으로 신재생에너지 융복합지원사업을 추진하고 있다. 이 사업은 태양광, 지열, 풍력 등 상호보완 가능한 신재생에너지원 설비를 특정지역에 분포한 주택, 공공건물 등에 설치해 전기와 열을 공급하기 위해 추진된다.

이와 관련해 도는 지역에서 내년 ▲태양광 7879㎾(1699개소·140억원) ▲태양열 3212㎡(132개소·28억원) ▲지열 4481KW(223개소·44억원) 규모의 신재생에너지 설비를 설치한다는 계획이다.

이를 위해 도는 1차 우선 사업대상지로 공주시, 보령시, 아산시, 당진시, 금산군, 홍성군, 예산군 등 7개 시·군을 꼽아 이달 말부터 한국에너지공단의 현장평가를 거친 후 9월 최종 사업대상 지역을 선정한다.

한편 도는 지난 3년간 정부에서 추진하는 융복합지원사업에 보조를 맞춰 2018년 1167개소(130억 원), 2019년 1410개소(210억 원)에 재생에너지 설비 설치를 완료하고 올해는 총예산 331억원을 들여 2812개소에 신재생에너지 보급을 추진하고 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr