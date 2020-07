속보[아시아경제 문채석 기자]

관세청, 7월 1~10일 수출입 실적 발표.

수출은 133억 달러로 전년 동기 대비 1.7% 감소.

조업일수는 지난해와 같은 8.5일.

이에 따라 조업일수를 고려한 하루 평균 수출액도 전년 대비 1.7% 감소, 15억6000만 달러.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr