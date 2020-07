마이보이스캐디2.0 "데이터 분석까지?"

"데이터까지 분석한다."

한국여자프로골프(KLPGA) 공식 거리측정기 보이스캐디가 '마이보이스캐디(MVC) 2.0(사진)'을 출시했다. 골프 매니저 역할부터 전화와 문자, SNS 알림 등 다양한 편의 기능을 제공하는 골프 플랫폼이다. 기간별 평균타수와 베스트 스코어, 스코어 비율, 평균 드라이브 샷 비거리 등을 집계하고, 스코어카드에서는 트래킹과 그린적중률(GIR), 홀 당 평균 퍼트 수 등 상세한 기록을 확인할 수 있다.

직접 촬영한 사진을 업로드하는 동시에 메모를 곁들여 보다 편리한 골프일지 작성이 가능하다. 핀에 부착된 전용 스토퍼를 이용해 현재 핀 위치를 알려주는 APL(Auto Pin Location)을 지원한다. 수신되는 핀 위치 정보는 5분 주기로 업데이트된다. 워치 페이스 변경과 매뉴얼, 펌웨어, 코스별 업데이트 등을 서비스한다. 직관적인 UX, UI 디자인을 채용해 사용하기 편리하게 만들었다.