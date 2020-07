여자친구에 이어 언니까지 차례로 살해한 30대 검찰 송치

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 충남 당진경찰서는 10일 여자친구와 그 언니까지 자매를 차례로 살해한 혐의(강도살인)로 A(33)씨를 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 25일 오후 10시30분께 당진시 송산면 한 아파트에서 자신의 여자친구를 목 졸라 살인했다.

이어 같은 아파트에 사는 여자친구 언니 집에 침입해 숨어 있다가 이튿날 새벽 퇴근하고 돌아온 언니를 같은 방식으로 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 "딸과 연락이 닿지 않는다"는 피해자 가족의 신고를 받고 두 곳의 현장에서 시신을 각각 발견했다.

A씨는 여자친구 언니 차량과 가방, 신용카드를 훔쳐 울산 지역으로 내려갔다가 교통사고를 내고 도주하기도 했다. 또 훔친 신용카드로 현금 580만원을 인출해 사용한 것으로 확인됐다.

경찰에 따르면 A씨는 도주 자금을 장만하고 여자친구가 살해당한 사실을 경찰에 신고할 것을 우려해 언니 집에 찾아갔다.

경찰 관계자는 "여자친구와 언쟁하다 범행을 벌인 것으로 보인다. A씨가 범행 대부분을 시인하고 있다"고 전했다.

