7월 10일 코스닥, 0.09p 내린 772.81 마감(0.01%↓)

2020년 07월 10일 코스닥 지수는 0.09p (0.01%) 하락한 772.81로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 15,000 전일대비 3,450 등락률 +29.87% 거래량 15,963,804 전일가 11,550 2020.07.10 15:30 장중 close , 알에프텍 알에프텍 061040 | 코스닥 증권정보 현재가 11,300 전일대비 2,060 등락률 +22.29% 거래량 21,926,344 전일가 9,240 2020.07.10 15:30 장중 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 11,850 전일대비 2,090 등락률 +21.41% 거래량 31,450,617 전일가 9,760 2020.07.10 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,080 전일대비 1,010 등락률 -14.25% 거래량 9,465,477 전일가 7,090 2020.07.10 15:30 장중 close , 골드퍼시픽 골드퍼시픽 038530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,505 전일대비 150 등락률 -9.06% 거래량 6,033,660 전일가 1,655 2020.07.10 15:30 장중 close , 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 45,950 전일대비 4,250 등락률 -8.47% 거래량 1,446,606 전일가 50,200 2020.07.10 15:30 장중 close 입니다.

