잇츠한불은 이주형 대표를 신규 선임했다고 10일 공시했다. 이 신임대표는 한국콜마 경영관리본부장, 맘스맘 대표, 네오팜 대표 등을 역임했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr