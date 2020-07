원광대, ‘지구화 시대의 인문학’ 학술대회 지원사업 ‘선정’

원불교 사상연구원의 ‘경계를 넘는 지구학의 모색’ 주제

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 원광대학교 원불교사상연구원이 한국 연구 재단 학술대회 지원사업에 선정돼 오는 2021년 2월 ‘지구화시대의 인문학 : 경계를 넘는 지구학의 모색’을 주제로 학술대회를 개최한다.

10일 원광대에 따르면 이번 학술대회에서 다루는 ‘지구화시대의 인문학’은 20세기적인 산업화시대의 인문학을 넘어 기후위기와 팬데믹 시대에 요청되는 21세기 인문학으로, 서양에서는 1990년대부터 ‘글로벌라이제이션’ 개념을 중심으로 지구적 차원의 사회학, 문화학, 여성학, 인류학 등이 논의되기 시작한 학문 사조를 ‘지구학’ 또는 ‘지구 인문학’이라고 명명했다.

지구학과 관련된 대표적 연구서로는 토마스 베리의 ‘지구의 꿈(1988, 지구신학)’, 조나단 프리드먼의 ‘지구화 시대의 문화 정체성(1994, 지구문화학)’, 울리히 벡의 ‘지구화의 길(1997, 지구학)’ 등 다수가 있으며, 학술 대회 준비를 위해 원불교사상연구원에서는 지난 4월부터 지구학 관련 저서들을 매주 한 권씩 읽어나가는 ‘지구학 읽기 모임’을 진행하고 있다.

원광대에서 열릴 예정인 ‘지구화 시대의 인문학’ 학술 대회는 지구인문학(조성환), 지구문명학(허남진) 등 총 8개 분야에 걸쳐 한·일 공동 학술 대회로 준비된다.

원광대 원불교사상연구원은 2016년 대학 중점 연구소로 선정돼 ‘근대문명 수용과정에 나타난 한국종교의 공공성 재구축’을 주제로 과제를 수행하면서 연구된 근대 한국의 ‘개벽학’을 21세기에 요청되는 ‘지구학’으로 발전시키기 위해 이번 학술대회를 기획했으며, K-방역에 이어 K-인문학의 탄생이 기대되는 부분이라고 밝혔다.

한편 한국연구재단 학술대회지원사업은 사회가 요구하는 지식과 정보를 창출·가공·전달하는 공간으로 활용되도록 학술단체의 학술대회 개최를 지원함으로써 국내·외 연구자 간 지식·정보 교류 및 협력 강화 및 학술단체 경쟁력 강화를 위해 시행되고 있다.

