[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 엄현경이 자신의 SNS에 상큼한 외모를 과시했다.

8일 엄현경은 자신의 인스타그램 계정에 "'비밀의 남자' 유정이""라는 글과 함께 세 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 꽃 앞에서 서 있는 엄현경의 모습이 담겼다.

해당 글에 백진희 역시 "귀여워"라는 댓글을 남겼다.

한편, 엄현경은 내달 첫 방송되는 KBS2 드라마 '비밀의 남자'에서 한유정 역을 맡았다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr