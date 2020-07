푸본현대, 노후생활·목적자금 준비하는 양로저축보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 노후생활자금과 목돈마련, 사망보장까지 준비할 수 있는 '맥스(MAX) 찐 트리플 양로저축보험'을 출시했다고 8일 밝혔다.

보험기간 중에 불의의 사고에 대비한 가족보장자산으로 활용할 수 있고, 보험료 납입이 완료된 시점에는 필요자금을 활용할 수 있는 목적자산으로, 보험료 납입 완료 후 특약 유지시에는 노후생활자금으로 활용할 수 있는 저축성보험상품이다.

보험 기간 책임준비금 부리이율은 확정금리(주계약 2.2%)로 적립이 되며, 합산장해율이 50% 이상으로 판정시에는 보장은 그대로 유지되면서 차회 이후 보험료가 납입면제 된다.

가입 연령은 남자는 만15세부터 최대 59세까지, 여자는 만15세부터 60세까지다.

주계약 보험기간은 10년과 20년으로 선택할 수 있고, 특약 보험기간은 종신이다. 보험료 납입기간은 10년납과 20년납으로 선택할 수 있다.

40세 남자가 주계약과 종신사망보장특약의 가입금액을 각각 5000만원, 주계약 보험기간을 20년, 특약 보험기간을 종신, 보험료 납입기간을 20년으로 선택할 경우 월 보험료는 28만9000원이 된다. 피보험자가 사망하였을 경우, 1억원의 사망보험금이 지급되며 보험기간이 끝나는 날까지 피보험자가 생존시에는 만기보험금으로 5000만원을 받는다.

또 주계약의 보험기간 이후나 종신사망보장특약의 보험료 납입기간 이후에 사망보험금 연금선지급제도를 활용할 경우, 종신사망보장특약의 해지환급금의 일부 금액을 연금처럼 받을 수 있다.

