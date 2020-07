[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 킴 카다시안이 아찔한 매력을 자랑했다.

최근 킴 카다시안은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 비키니처럼 보이는 코럴색 크롭탑을 입고 입술을 내밀며 손가락 브이를 만들고 있는 모습이다. 특히 레드색으로 염색한 헤어와 코럴색 의상이 그녀의 건강한 매력을 한층 돋보이게 한다.

한편 킴 카다시안은 카니예 웨스트와 지난 2014년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 아들과 딸을 두고 있으며, 대리모를 통해 셋째 딸과 넷째 아들을 얻었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr