광주지역 284개 공·사립 유치원 17일까지 원격수업

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시교육청은 광주지역 공·사립 유치원 284개원이 17일까지 원격수업으로 전환한다고 6일 밝혔다.

이번 조치는 코로나19 지역감염 확산이 위중한 상황에서 유아들의 이동을 최소화하기 위해 이날 오전 광주시·방역전문가·교육부와 긴급 협의를 거쳐 결정됐다.

북구 관내 유치원 86개원에 대해 당초 오는 12일까지 원격수업으로 전환한 조치도 17일까지로 연장 적용된다.

북구 특·초·중·고(고3 제외)는 오는 12일까지 원격수업을 진행한다.

북구를 제외한 다른 지역의 경우 초·중학교는 15일까지 전체 학생의 1/3 내외가 등교하고, 고등학교는 전체 학생의 2/3 내외가 등교한다. 나머지 학생들은 원격수업을 진행한다.

장휘국 교육감은 “어제 어린이집 유아 2명이 확진 판정을 받은 상황에 선제적으로 대응하기 위해 유치원 280개원에 대해 17일까지 원격수업 전환을 결정했다”며 “유치원에 자녀를 보내고 있는 학부모와 유치원 교직원들은 위중한 상황을 이해하고, 사회적 거리두기에 적극 참여해 주기를 당부드린다”고 말했다.

