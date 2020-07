강남구 코로나19 검체검사 3만건 돌파

서울시 전체 29만여건 10% … 보건소 인력 재배치 및 질병관리과로 업그레이드

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검체검사 건수가 4월19일 1만 건, 5월25일 2만 건에 이어 7월3일 3만103건으로 3만 건을 돌파했다.

강남구는 4일 현재 3만188건 검체검사를 실시해 226개 기초지자체 중 압도적인 1위를 기록하고 있다.

울산광역시, 세종특별자치시, 전라남도, 전라북도, 제주특별자치도 등 광역단체를 상회, 대전광역시·광주광역시와 비슷한 수치로 서울시 전체 29만7201건의 10%에 달한다.

검체검사수가 많은 이유는 지난 1월26일 국내 세 번째 확진자의 지역내 동선 확인 직후 정순균 구청장이 강남구민 뿐 아니라, 타 지역주민까지 증상유무에 상관없이 원할 경우 무료로 검체검사를 받도록 지시했기 때문이다.

강남구는 ‘K-방역의 3T’, 즉 ‘Test(검사·확진)-Trace(역학·추적)-Treat(격리·치료)’ 첫 단계인 ‘Test’를 최우선으로 생각해 조기 발견을 위한 선제적 검사를 적극적으로 시행하고 있다.

특히 확진자가 발생한 지역내 사업장 전 직원을 검사한 데 이어 지역내 택시·마을버스회사, 콜센터, 보험사 영업점, 다단계업체 등 밀폐·밀집시설 종사자에 대해서도 무작위 검사를 실시하고 있다. 자가격리 전후로 각각 2차례 이상 검체검사를 실시한 결과 25명의 확진자를 사전에 밝혀내기도 했다.

강남구는 ▲1일자로 보건과를 질병관리과로 개칭 ▲강남구보건소 선별진료소 외에 글로브월 옥외검체채취부스를 설치해 의료진의 업무 피로도를 낮췄으며 ▲음압시설을 갖춘 특수앰뷸런스를 구입해 해외입국자 이송 ▲감염 취약계층 특별검사 ▲빠른 대응을 위한 인력재배치 ▲하반기 감염병관리센터 국내 최초 설립 등을 통해 감염 차단에 주력하고 있다.

정순균 강남구청장은 “민선 7기의 반환점에서 돌아보니 지난 2년은 57만 강남구민과 함께 ‘기분 좋은 변화’로 ‘품격 강남’을 만들기 위해 온 힘을 기울였던 시간”이라며 “남은 2년도 포스트코로나 시대를 대비해 적극적인 ‘비대면 행정시스템’과 ‘경제 활성화 대책’을 시행, 코로나19로부터 구민의 건강안전을 지키는데 지성무식(至誠無息)의 자세로 최선을 다하겠다”고 말했다.

