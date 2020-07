'복면가왕' 뜯지 않은 택배=이장준...골든차일드 메인 래퍼 "엄마도 기대를 안하더라"

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 오후 방송된 MBC '복면가왕'에 출연한 뜯지 않은 택배는 골든차일드의 래퍼 이장준이었다.

이날 '복면가왕'은 장미여사에 도전하는 복면가수들의 2라운드 무대가 그려졌다. 2라운드 두번째 무대에 나선 뜯지 않은 택배는 씨엔블루의 '외톨이야'를 불러 "아이돌일 것이다"라는 판정단의 감상평을 들었다. 특히 강승윤은 "태권도 출신 아이돌"이라고 정확하게 묘사했다.

이 무대는 오징어가 18대 3으로 뜯지 않은 택배를 누르고 3라운드에 진출했다. 패배한 뜯지 않은 택배의 정체는 골든차일드 래퍼 이장준이었다. 강승윤은 정확히 이장준임을 맞춘 것. 이에 이장준은 "태권도 공인 3단까지 하다가 연습생으로 들어갔다"고 답했다.

또한 이장준은 "팀에서 래퍼를 맡고 있다보니 '복면가왕'에 나온다니까 회사나 멤버들 모두 큰 기대를 안하더라. 그냥 '놀다오라'고 두리뭉실하게 말했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 심지어 "엄마도 '내 피 어디가냐"며 기대를 안했다"고 말해 시선을 끌었다.

특히 자신은 멤버들 각자 포지션이 있기 때문에 스스로를 예능돌로 캐릭터를 구축하고 있다며 입담을 과시했다.

MBC 음악예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr