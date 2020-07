홍콩보안법 시행 첫날 국회의원 포함 180명 체포…위반자는 7명

물대포, 후추스프레이에 경찰 장갑차까지 동원

캐리 람 홍콩 행정장관 "홍콩 정부가 법 집행…중국에 신뢰 보여줄 것"

[아시아경제 이민우 기자] 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 본격 시행 첫날 반대 시위에 나선 참가자 중 현직 국회의원을 포함한 180여명이 체포됐다. 이중 7명이 홍콩보안법 위반 혐의를 받았다.

1일 중국 관영 환구시보 등 현지 매체에 따르면 홍콩 경찰은 이날 오후 5시30분(현지시간)까지 180여명을 체포했으며 이 중 남성 3명과 여성 4명이 홍콩보안법 위반 혐의를 받았다고 밝혔다. 나머지 사람들은 불법 집결, 공격용 무지 소지 등의 혐의를 받고 있다.

홍콩 주권 반환 23주년인 이날 경찰의 집회 불허에도 불구하고 홍콩 곳곳에서 홍콩보안법 발효 반대 시위가 열렸다. 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이날 시위에서 야당 입법회(국회) 의원인 레이먼드 찬, 탐탁치 등도 체포된 것으로 전해졌다. 완차이 등 홍콩 도심에는 물대포와 경찰 장갑차량 등이 동원되는 삼엄한 분위기였다고 SCMP는 설명했다. 경찰은 물대포 외에도 후추 스프레이 등도 사용한 것으로 알려졌다.

홍콩보안법 위반 혐의로 최초 체포된 사람은 코즈웨이베이 지역에서 '홍콩 독립'이라고 적힌 깃발을 갖고 있던 한 남성이었다. 시위 현장에는 여전히 미국 성조기를 흔드는 사람도 있었다.

홍콩 행정수반인 캐리 람 행정장관은 이날 기자회견을 통해 "홍콩은 젊은이들에게 국가의 역사와 문화를 제대로 교육하지 못하고 중앙정부와의 업무 연계를 심화하지 못해 지난해 시위를 촉발시켰을 수 있다"며 "매우 예외적인 경우를 제외하면 법 적용은 홍콩 정부가 할 것이며 이를 통해 중국의 높은 신뢰를 보여줄 것"이라고 밝혔다. 존 리 홍콩 보안장관도 시위대에게 "홍콩보안법을 시험 말라"고 경고하기도 했다.

한편 홍콩보안법은 외국 세력과 결탁, 국가 분열, 국가정권 전복, 테러리즘 행위 등을 금지 및 처벌하고, 홍콩 내에 이를 집행할 기관을 설치하는 내용이 골자다. 전날 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 통과 후 홍콩의 실질적 헌법인 기본법 부칙에 삽입돼 발효됐다.

