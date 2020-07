주택금융공사, ‘재밌지예’ 온라인 주택금융 강좌 개설

1일부터 HF공사 홈페이지와 유튜브 통해 방송

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 주택금융 지식과 채용정보 등을 소개하는 온라인 주택금융 강좌가 나왔다.

한국주택금융공사(HF)는 주택금융 분야 지식과 채용정보 등을 제공하는 ‘HF 재밌지예(才美之例) 온라인 주택금융 강좌’를 1일부터 진행한다고 밝혔다.

‘재밌지예(才美之例)’는 부산 사투리인 ‘재밌지예’의 소리를 따온 것으로 ‘재능(才)기부를 통해 아름다운(美) 사회를 꿈꾸는 공기업의 본보기(例)’라는 뜻을 담고 있다. 주택금융 분야의 지식을 나누며 지역사회와 동반성장하겠다는 공사의 의지를 표현한다.

이번 재밌지예는 포스트 코로나 시대에 적합한 비대면 온라인 강의로 진행한다. HF공사 주요사업을 소개하는 ‘슬기로운 HF 탐구생활’, 인사부 채용담당자와 신입직원이 말하는 ‘2020 한국주택금융공사 채용의 발견’, 주택금융연구원 연구위원의 ‘2020 주택금융시장 핵심 파이널’ 등으로 구성됐다.

주택금융 분야와 공사 취업에 관심이 있는 사람은 누구나 수강할 수 있으며, HF공사 홈페이지나 유튜브에서 만날 수 있다.

이정환 HF공사 사장은 “최근 코로나19로 인해 취업 준비에 어려움을 겪는 청년들이 재밌지예 온라인 강좌를 통해 주택금융을 쉽게 이해하고 유익한 채용정보도 얻을 수 있기를 바란다”고 말했다.

공사 측은 앞으로 오픈 캠퍼스, 은퇴금융아카데미 등 다양한 온·오프라인 금융교육을 통해 국민의 주택금융 이해를 도울 계획이다.

